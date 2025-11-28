Silvia Pinal: A un año de su muerte, así la recuerda su familia y sus fans

Ciudad de México.- “Un 28 de noviembre sólo me recuerda que la vida siempre se siente más bonita cuando te pienso”, escribió Michelle Salas en una historia de su cuenta de Instagram, al recordar el primer aniversario de la muerte de la diva del cine mexicano, Silvia Pinal. Michelle Salas, hija de Stephanie Salas, publicó una tierna imagen de ella y su bisabuela, Silvia Pinal, con un mensaje en el que la describe como una “musa” y reconoce la influencia profunda que tuvo en su vida.

En la publicación de Instagram, la influencer dijo que Silvia fue una de las figuras más influyentes en su vida, y que se sentía profundamente agradecida por haber construido con ella un vínculo tan especial y poderoso.

“Gracias por todo lo que sembraste en mí... Te adoro con el alma, abuelita mía. Siempre estás conmigo, cerquita del corazón”, se agrega en la historia, que también acompaña con otra fotografía de la diva cuando era joven.



Michelle no fue la única, la hija de la actriz, Alejandra Guzmán compartió en su feed de Instagram una fotografía de Silvia Pinal joven y escribió: "Te extraño gigante y espectacular". De su lado, la actriz Sylvia Pasquel compartió un video en el que escribió: "la luz más importante de mi vida, mi mamita, la señora Silvia Pinal", tras un año de haber dejado de existir en este plano.

Sylvia Pasquel, recordó con amor, pasión y admiración a la gran actriz que fue su madre. "Las grandes estrellas no se apagan, al contrario, se vuelven inmortales en el corazón de todos los que la amaron", detalla el video.

Además, escribió que "recordada por su sonrisa, su picardía, sus ocurrencias, su simpatía, su gracia para bailar, para cantar, para actuar. Mamita, el telón de tu obra nunca bajó. Solamente, pues, cambiaste de escenario. Seguramente los estás divirtiendo ahí arriba".



Cancelaron el homenaje a la diva

La familia había anunciado un homenaje para conmemorar el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal, sin embargo este fue cancelado a última hora. La misma Sylvia Pasquel habría cambiado los planes, según indicó en el programa de Maxine Woodside, el reportero Ernesto Buitrón. Buitrón dijo que la actriz ordenó que la conmemoración se realizara de forma privada, únicamente para familiares directos, sin asistencia de prensa, amigos, colegas del medio artístico o público general. "Hace unos momentos supimos que el homenaje se canceló por órdenes de doña Sylvia Pasquel, no quiere a prensa, no quiere a amigos, no quiere artistas, no quiere nada en el panteón...”, dijo el periodista durante la emisión del programa

Que pasó con el testamento

Y justo cuando se cumple un año de la partida de la artista, trasciende en medios como Univisión y el Canal de las Estrellas que, presuntamente, Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán habrían recibido millones de dólares de herencia.