¿Sin dinero antes de morir? Revelan detalles de la herencia de Silvia Pinal

A diez meses del fallecimiento de Silvia Pinal, la sucesión de su herencia ha estado rodeada de versiones encontradas.
En un inicio, Addis Tuñón aseguró en De Primera Mano que la actriz habría muerto sin liquidez y que sus herederos incluso recurrieron a la venta de objetos personales para cubrir gastos de su residencia.
“Silvia Pinal no tenía dinero. Es decir, al morir, la diva no contaba con liquidez en sus cuentas bancarias, muy contrario a lo que se dijo en varios medios”, expresó la periodista ayer.
Tuñón detalló además que se obtuvieron 300 mil pesos por esas ventas y que la administración había quedado bajo resguardo de María Elena Galindo, hermana de Tina Galindo. Sin embargo, esta última decidió dimitir.
“Hace unos minutos... avisó a todos los legatarios que renuncia de manera irrevocable a su cargo como albacea. La señora entregó cuentas de esos trescientos mil pesos que se obtuvieron con la venta de objetos de Silvia Pinal, así como la lista de pagos pendientes, entre ellas sueldos, y además las llaves de la casa y otros inmuebles”, dijo entonces.
La periodista añadió que el ambiente se tornó más complejo cuando algunas nietas y bisnietas de la actriz cuestionaron la transparencia del reparto: “Mi fuente asegura que Frida Sofía, bisnieta, Michelle, Jordana y Sherza, nietas, dijeron desconfiar de la repartición, de la justa repartición”.
No obstante, en las últimas horas la versión cambió de manera contundente.
De acuerdo con lo revelado en Ventaneando, la primera actriz sí contaba con capital al momento de su muerte y su herencia asciende a 200 millones de pesos.
La información difundida por el programa especificó la repartición: Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán recibieron 36 millones de pesos cada uno; Stephanie Salas, 18 millones; Michelle Salas y Camila Valero, 9 millones cada una; mientras que Frida Sofía fue beneficiada con 18 millones.
Silvia Pinal (1931-2023) fue considerada una de las máximas figuras del cine de oro mexicano y símbolo de la televisión nacional. Su legado abarca cine, teatro y televisión, con una trayectoria que superó las seis décadas.