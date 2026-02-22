Shakira debuta como tatuadora y graba su nombre en la piel de Beéle

Bogotá, Colombia.- La cantante Shakira tatuó al artista urbano Beéle, según un video publicado en la cuenta de Instagram del cantante, quien también es oriundo de esa ciudad caribeña.

En las imágenes, la barranquillera aparece con guantes negros y una máquina para tatuar mientras toma tinta y dibuja sobre la piel del artista dentro de lo que parece una de las camionetas utilizadas como camerinos durante el rodaje.

Aunque no revelaron cuál fue el tatuaje, el video estuvo acompañado de la frase 'coletera para toda la vida', en referencia al término 'coleto', que anteriormente tenía una connotación negativa al referirse a una persona de mal vestir y sumida en los vicios, pero ha sido resignificada en el contexto de la música urbana y ahora se utiliza para describir a alguien auténtico, popular y emprendedor.