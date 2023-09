CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Shaila Dúrcal, la hija de Rocío, reprobó la versión de “La gata bajo la lluvia” de Ángela Aguilar, confesó que ya la escuchó y piensa que ella hubiera hecho un mejor trabajo con la canción.

Fue durante un corto encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México que la cantante desaprobó la versión de Ángela Aguilar llamada “Invítame a un café”, así como el sonido ya que su voz se habría escuchado mejor, según dijo a los reporteros.

“Creo que le cambiaron el nombre, ¿no? Y no sé yo hasta qué punto se puede. No sé cómo se llama”, dijo en un principio Sheila. Cuando uno de los comunicadores le dijo el título de la canción, ella respondió: “Pues mira, que creatividad”, entre risas, dando a entender que no le gustó.