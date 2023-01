Secuela de “Avatar” ocupa cuarto lugar en ventas globales de todos los tiempos

El filme de ciencia ficción de Disney/20thCentury, dirigida por James Cameron, “ha sido la número 1 durante 7 semanas consecutivas... una hazaña que no se ha logrado” desde que el director lanzó el “Avatar” original en 2009, señaló el sitio especializado de la industria Exhibitor Relations en su cuenta de Twitter.

8 - “”Infinity Pool”” (USD 2,7 millones de dólares)

9 - “Left Behind: Rise of the Antichrist” (USD 2,3 millones de dólares)

10 - “La tierra errante 2” (USD 1,4 millones de dólares)

