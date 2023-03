Sebastián Lletget, prometido de Becky G, reacciona a las acusaciones de infidelidad

Pero este no fue el caso del futbolista, quien escribió un comunicado en el que no confirmó la infidelidad, pero que dejó ver que le había fallado a la cantante.

Durante las últimas semanas, durante un momento que me arrepiento profundamente, un lapso de 10 minutos resultó en un complot de extorsión. Como esta persona no logró lo que buscaba se ha vuelto un espectáculo en redes sociales lleno más de mentira que de cualquier verdad que está dirigido al amor de mi vida, la única persona que nunca debería dar por sentado, ni poner en riesgo. Mientras esta persona anónima y acosadora de internet - a quien nunca he conocido como asegura- tenía una meta que no estaba clara, pero que para mi ha sido un llamado de alerta. La alarma más fuerte de mi vida. No puedo seguir corriendo de los demonios. Sé que toda acción que haya tomado que nos puso en esta situación nunca debió pasar para comenzar. Empujar hasta el límite mismo de las líneas que nunca deberían cruzarse solo me duele a mí y a las personas que más amo.

A pesar de toda esta abundancia, hay una realidad que he ocultado de las personas a mi alrededor. He luchado con traumas personales y aguda ansiedad agravada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones.

“Como un atleta siempre he tratado de mantenerme en un estándar más alto reconociendo mis bendiciones y privilegios en mi carrera. Cuando reflexiono sobre los últimos 7 años de mi vida, sé en mi corazón que no podría haber logrado mucho de mi crecimiento personal y profesional, y mucho menos navegar los desafíos en mi vida sin el amor y el apoyo de Becky a mi lado.

Esta última semana de caos y dolor me ha forzado a enfrentar las consecuencias de mis acciones, miedo y mis lapsos del pasado. He estado participando de lleno en terapia, reconociendo que he desarrollado el enfado y problemas de salud mental que necesitan ser tratados al igual que lo he hecho con mi bienestar físico. Si quiere aspirar el hombre que quiero ser debo hacerlo mejor. He decidido comprometer a mi salud mental para trabajar en las partes de mí que necesitan una gran necesidad de sanación.

Para Becky, tú has sido la luz de mi vida, mi fortaleza, la que me ha enseñado amor incondicional. En lugar de haber honrado ese amor todos los días he hecho lo contrario, lastimando e irrespetando a la persona que más amo. Lo siento y sé que debo hacer lo que sea para recuperar tu confianza y el amor que te mereces.

A mi familia del FC Dallas, mis fanáticos, amigos y familia, gracias por su amor y apoyo. Haré lo mejor de mí para ser el mejor”.