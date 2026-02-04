Scarlett Johansson citada en audio filtrado del caso Blake Lively contra Justin Baldoni

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una grabación de audio ha incorporado de manera imprevista a Scarlett Johansson en la disputa judicial que enfrenta a Blake Lively con Justin Baldoni, director y coprotagonista de "It Ends With Us". El registro, aportado por los abogados de Lively, recoge declaraciones de Steve Sarowitz, cofundador de Wayfarer Studios, la productora vinculada a Baldoni. En la conversación con la cineasta Claire Ayoub, Sarowitz elogia su experiencia profesional con Johansson durante el debut de esta como directora en "Eleanor the Great", estrenada en septiembre pasado. "Fue tranquila, serena, segura de sí misma... y agradable", afirma el empresario de 61 años, según recoge Us Weekly.

El tono del diálogo cambia cuando Sarowitz establece un contraste implícito con Lively. "Es interesante porque trabajas con mucha gente. Casi todos son agradables, y luego está Blake: ella es totalmente diferente al resto. No digo nada malo de ella, pero es diferente", señala. Añade: "Creo que la mayoría de las personas ven lo que hacemos, ven que somos amables y responden con amabilidad. Incluso si no fueran perfectamente amables. Simplemente creo que algunas personas olvidaron aprender a ser agradables". La grabación forma parte del material presentado en el proceso legal iniciado por Lively en diciembre de 2024, cuando formalizó una demanda contra Baldoni por presunto acoso sexual, represalias, incumplimiento contractual, inflicción de angustia emocional, invasión de la privacidad y pérdida de ingresos. El actor y director respondió con una contrademanda de 400 millones de dólares contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, aunque posteriormente fue desestimada. El juicio está programado para el 18 de mayo de 2026.