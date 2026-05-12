Samsung responde a Dua Lipa: ¿qué dijo el gigante surcoreano tras la demanda de 15 millones?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Samsung Electronics negó este martes haber utilizado sin autorización la imagen de Dua Lipa, después de que la cantante británica demandara al gigante surcoreano por 15 millones de dólares por el presunto uso indebido de su rostro en cajas de televisores.

"La imagen se utilizó únicamente tras recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso, incluso para las cajas de venta al público", dijo Samsung Electronics en un mensaje remitido a EFE.

La firma surcoreana agregó que, dada esta garantía, niegan "cualquier acusación de uso indebido intencional".