Sam Neill revela que tiene cáncer en la sangre y que está “posiblemente muriendo”

El neozelandés, que saltó a la fama como el doctor Alan Grant de la película de “Parque Jurásico” (1993), explica que empezó hace un año el tratamiento para el linfoma no Hodgkin.

El actor de 75 años hace esta revelación en el libro “Did I ever tell you this?” (“¿Alguna vez te dije esto?”) que se publicará la próxima semana.

En su primer capítulo, escrito durante una sesión de quimioterapia, Neill afirma: “La cosa es: estoy enfermo. Posiblemente muriendo. Puede que tenga que acelerar esto”.