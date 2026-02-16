Salma Hayek celebra incentivos de Claudia Sheinbaum al cine mexicano: "El cine estuvo abandonado"

Ciudad de México, México.- La actriz, productora y directora mexicana Salma Hayek señaló el domingo, luego de conocer los incentivos fiscales propuestos a la industria cinematografía del país por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que es momento de contar historias "cuando estamos siendo atacados moralmente". Sin mencionarlo, Hayek se refirió al discurso antiinmigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra mexicanos en aquel país. En su discurso, Hayek destacó cómo la presidenta Sheinbaum "entendió inmediatamente la inyección económica que esto -incentivos fiscales- sería para México y cómo iba a ayudar, no nada más a nuestra comunidad de cine".

"(Debemos) tener la habilidad de contar más historias que nos representan y nuestra gran capacidad artística de cómo contar las historias, que es importantísimo cuando estamos siendo atacados moralmente y que nuestra imagen está siendo representada de una forma completamente errónea", dijo la actriz. "El poder tomar el control de decir: 'esto es México, no lo que les están vendiendo; estos son quienes somos'", añadió. La mandataria reconoció que Hayek "ha defendido mucho a los mexicanos" en Estados Unidos. Hayek, quien ha destacado en Hollywood, manifestó hace unos meses su apoyo y alzó la voz por los migrantes en Estados Unidos ante la política de Trump. El domingo, Sheinbaum anunció una serie de incentivos fiscales para potenciar la producción cinematográfica y de series en el país y lo hizo con Hayek, quien hace unos meses personalmente le pidió apoyo e impulso a esta iniciativa. "Creo que el cine estuvo abandonado por mucho tiempo. Y gracias al talento mexicano, que nunca se dio por vencido, no nada más hemos sobrevivido, sino que ha crecido a pesar de la completa falta de apoyo", expuso Hayek.