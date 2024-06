Sabrina Carpenter: de fan de Taylor Swift a nueva reina de la música

Por su parte, Sabrina también tiene su pasado de chica Disney. En 2011 quedó tercera en el concurso de canto The Next Miley Cyrus Project; su voz tuvo un papel recurrente en la serie animada “La princesa Sofía”, donde también interpretaba la canción All You Need, y entre 2014 y 2017 protagonizó la comedia de situación “Riley y el mundo”. También ha prestado su voz a otras series animadas de la franquicia.

Pero en abril de 2015 lanzó su primer álbum de estudio, Eyes Wide Open, que alcanzó el puesto 43 en el listado de Billboard. Y desde entonces, su carrera musical no ha hecho más que ir en ascenso.