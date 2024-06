Jennifer López cancela su gira y está “desconsolada”

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Jennifer López tomó la decisión de cancelar su gira This Is Me... Live para tomarse un “tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos”, según el equipo de prensa, añadiendo que la artista se encuentra “desconsolada”.

Esta decisión no es descabellada para nadie, pues no era la primera vez que se notificaba la mala racha que atravesaba la artista desde el estreno de su disco, en febrero, del que se desprendía esta gira.

La “diva del Bronx” junto a su equipo ya habían optado por estrategias para revertir las bajas ventas en las entradas de sus conciertos.

Inicialmente, JLo canceló siete fechas de su gira por Estados Unidos sin brindar ningún tipo de explicación al respecto. Los shows correspondían a Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, Nueva Orleans y Houston.

También determinó cambiar el nombre de su gira en un intento de ampliar el alcance de la misma. Pasó de This Is Me... Now a This Is Me... Live | Grandes éxitos.