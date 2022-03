Rubén Blades tras tiradera de Residente: “Dejar que el niño chille a veces es mejor”

PANAMÁ, PANAMÁ.- El famoso salsero Rubén Blades reaccionó con un video en redes sociales ante la polémica que generó la tiradera de su amigo Residente al colombiano J Balvin.

En las imágenes publicadas en Twitter, al ritmo del dembow y en forma de tiradera, dejó claro su apoyo al exintegrante de Calle 13, quien hace unos meses le entregó el premio “Persona del Año” en los Latin Grammy.

Blades, ya había advertido en redes sociales que respondería al mensaje porque su “nombre anda por ahí, dando vueltas”. Además dijo que lo haría en el lenguaje apropiado y es por ello que lo sacó como tiradera.

“Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios, y ese conflicto ajeno a mí me obliga a un comentario; que nadie se equivoque y quiero que esto quede claro, aconsejo a René porque lo quiero como hermano”, inició diciendo en el corto video.

VEA AQUÍ: El día que Alejandro Sanz le dijo a J Balvin que no cantaba

“Cuando a veces la rabia, a mi razón enrosca; me digo Rubencito, águila no caza mosca”, no es amor y cariño, es amor y control dejar que el niño chille a veces es mejor”, añadió.

Agregó: “Hay una verdad vieja, que solo el bueno aprende: que el oro jamás compra, a quien su alma no vende”.

Para finalizar, les dijo que se calmaran escuchando su nuevo álbum, Salswing. Asimismo, como imitando el coro de Residente en la Sesión #49 junto a Bizarrap que dice: “Esto lo hago para divertirme”, Blades mencionó: “No le pongas atención a esas cosas”.

Muchos aseguran que las frases de Blades muestran su contundente apoyo al puertorriqueño quien en un sentido mensaje en los Latin Grammy, René confesó que Blades nunca le dejó solo en sus tiempos difíciles y que siempre le acompañó como un guía y un maestro.