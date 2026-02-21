Rubén Blades envía su pésame a familia de Willie Colón

Ciudad de Panamá, Panamá.-El cantante panameño Rubén Blades envió este sábado el sentido pésame a los familiares de Willie Colón, tras la muerte del emblemático salsero con quien formó uno de los dúos más exitosos de la historia de ese género y mantenía una vieja enemistad por una disputa económica y judicial.

"Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical", escribió el cantautor en sus redes sociales, adjuntando una foto de Colón.

William Anthony Colón Román, más conocido como Willie Colón, murió a los 75 años en un hospital de Nueva York, según informó este sábado su familia. Nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio neoyorquino del Bronx, fue el intérprete de temas icónicos de la salsa como 'Idilio', 'Gitana' o 'El Gran Varón'.

Sobre la década de 1970, conformó junto con Blades uno de los dúos más famosos de la salsa bajo el sello discográfico de Fania Records. Juntos crearon álbumes icónicos como 'Siembra' (1978) y 'Maestra vida' (1980).