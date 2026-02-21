Muere Willie Colón, emblemático músico e intérprete de iconos de la salsa como 'Idilio'

Los Ángeles, Estados Unidos.-Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana' y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", dice un comunicado de sus familiares.

"Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", agregó el documento emitido por los allegados de William Anthony Colón Román, nombre de pila del cantante de 'El gran varón', nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx de Nueva York.

El también poeta, arreglista, productor y director musical, comenzó su carrera musical a los 16 años cuando grabó en 1967 el álbum 'El Malo' junto a Héctor Lavoe, formando uno de los dúos más influyentes de la salsa bajo el sello Fania.

Colón catapultó junto a Lavoe éxitos como 'Calle Luna, Calle Sol', 'Che Che Colé' y 'El día de mi suerte', convirtiéndose en una figura clave de la salsa de los años 70.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Tras conocerse la noticia, la reacción de los admiradores de Colón, exintegrante de las legendarias Estrellas de Fania, y de los amantes de la salsa no se hizo esperar, con mensajes de apoyo y condolencias a la familia.

Colón se consolidó como uno de los artistas más relevantes del género musical de la salsa más de 32 álbumes grabados, nueve Discos de Oro y cinco de Platino y la venta de más de ocho millones de discos en el mundo.