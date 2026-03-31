Rosalía y el "Aquelarre" de Goya: Los secretos del vestuario de su gira Lux

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un tutú plisado inspirado en el ballet clásico del diseñador italiano Stefano Gallici o un tocado de gran altura del sombrerero español Rafa Peinador son dos ejemplos de como el espectáculo 'Lux' de Rosalía utiliza el vestuario como hilo conductor de una propuesta artística que transita entre lo sacro, lo teatral y lo actual. Rosalía, que esta semana actúa cuatro días en Madrid, presenta en esta gira una construcción visual firmada por el estilista Joe Carayol, en la que el vestuario, concebido como eje narrativo, articula un diálogo entre moda, arte y tradición española.

Rosalía encadena distintas identidades: desde bailarina clásica a figura de resonancias religiosas, pasando por referencias cortesanas y una estética más oscura vinculada a lo pagano. El vestuario acompaña así una narrativa que transita entre lo espiritual y lo terrenal, en línea con la iconografía del espectáculo.

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En ese tránsito adquiere especial relevancia el trabajo del sombrerero Rafa Peinador, madrileño afincado en Londres reconocido por sus trabajos junto a Stephen Jones en Reino Unido o Guillermo Décimo en España. El creador firma un tocado de gran altura que sintetiza la reinterpretación actual del universo goyesco. “El tocado fue un rediseño de una pieza que ya tenía, se reinventó y rediseñó para ajustarse a la inspiración de la pintura del aquelarre de Goya. Es bastante minimalista en lo que se refiere a la estructura: una diadema de metal de alambre hecha a medida con cuatro espadones de avestruz de máxima calidad de 75 cm de alto. La estructura es sencilla pero la presencia es muy imponente, que es lo que se busca en este tipo de ‘shows’”, explicó el sombrerero.

La pieza, concebida como una estructura ligera pero de gran presencia, introduce un contraste deliberado entre la referencia pictórica original y su traducción escénica. Las plumas de avestruz sustituyen la densidad cromática del cuadro por una imagen más etérea.

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