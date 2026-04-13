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Rolling Stones sorprende con vinilo secreto agotado en horas: lo que se sabe de su nuevo disco

La legendaria banda británica lanzó un misterioso adelanto musical bajo el nombre de The Cockroaches 2026 y desata teorías sobre su próximo álbum. Esto es lo que sabe hasta ahora

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 15:37
Rolling Stones sorprende con vinilo secreto agotado en horas: lo que se sabe de su nuevo disco

Las escasas imágenes publicadas muestran a un hombre del que no se ve el rostro en el momento de poner el vinilo mencionado. La camiseta negra que lleva puesta dice "¿Quién diablos son Las Cucarachas?".

 Foto: Shutterstock.

Londres, Inglaterra.- La legendaria banda británica The Rolling Stones ha publicado el último fin de semana, exclusivamente en vinilo, un adelanto de su nuevo disco en una edición limitada que en unas horas se agotó tras distribuirse unos pocos ejemplares en varios países, según recoge este lunes la prensa especializada.

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El único adelanto disponible para todos los públicos fue publicado en una cuenta anónima que responde al nombre Thecockroaches2026, un nombre -'las cucarachas'- con el que los Stones ya han jugado en el pasado para lanzar anuncios o mensajes no oficiales.

De hecho, en las últimas semanas aparecieron en el barrio londinense de Camden unos extraños mensajes anunciando la aparición de un nuevo disco de 'The Cockroaches', sin mayores detalles.

Instagram

En el extracto publicado en la cuenta de Instagram con ese nombre, se puede escuchar un 'riff' de guitarra que recuerda a los primeros Stones, con un sonido sucio o de garage.

Solo al final se oye una voz que dice "Yeah" y que algunos medios han dicho que suena 'inconfundiblemente' como la de Mick Jagger.

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Las escasas imágenes publicadas muestran a un hombre del que no se ve el rostro en el momento de poner el vinilo mencionado. La camiseta negra que lleva puesta dice "¿Quién diablos son Las Cucarachas?".

El diario The Times aseguró el pasado sábado que el tema que el grupo iba a adelantar se llamaría 'Rough and Twisted', y que sería un avance del disco que aparecerá el próximo 10 de julio con el título de 'Foreign Tongues'.

Ese disco será el 25 de estudio de su carrera y el primero tras el publicado en 2023 'Hackney Diamonds', galardonado en los Grammy.

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Pese a la publicación de este disco, nada indica que los Stones estén en disposición de realizar una nueva gira, ya que la última prevista para este 2026 por Europa tuvo que ser cancelada por la dificultad que el legendario Keith Richards (82 años) dijo tener para poder seguir el ritmo exigente de una larga gira en grandes recintos.

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Redacción web
Agencia EFE

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