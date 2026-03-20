RM de BTS sufre lesión y usará yeso: ¿Peligra su regreso a los escenarios?

Seúl, Corea del Sur.- Kim Nam-joon, conocido mundialmente como RM, se lesionó el tobillo izquierdo mientras ensayaba para el concierto de presentación de Arirang, el quinto álbum de estudio de BTS. A pocas horas de que los siete integrantes vuelvan a pisar juntos un escenario por primera vez desde 2022, su líder lo hará con yeso y sin poder ejecutar las coreografías con libertad. La agencia BigHit Music confirmó el incidente a través de un comunicado oficial publicado en Weverse. Según el diagnóstico médico, RM sufrió un esguince en el hueso navicular, un desgarro parcial de ligamento y una contusión en el astrágalo, lesiones que generan inflamación considerable en la zona y exigen reposo de movimientos bruscos por un mínimo de dos semanas. El médico personal del artista le indicó llevar yeso y "reducir todo movimiento físico", según consignó este viernes la agencia surcoreana Yonhap. Pese al golpe físico, RM descartó bajarse del escenario. Durante una transmisión en vivo en Weverse para celebrar el lanzamiento del álbum, el rapero habló sin rodeos con su fandom.

"Tengo que decir algo un poco triste. Estuvimos practicando para nuestro concierto y me esforcé mucho, pero ese día me lesioné el tobillo", dijo, antes de aclarar que la lesión "no es grave" aunque admitió que no podrá actuar como hubiera querido.

Sus compañeros también tomaron la palabra. Taehyung reconoció con franqueza que "RM es quien más afectado está de todos", mientras J-Hope destacó que el líder "se esforzó muchísimo" durante los ensayos.

"Aunque su actuación tendrá algunas limitaciones, RM participará en el escenario en la medida de lo posible y espera conectar con ARMY y el público", dice el comunicado. "Como muchos han esperado mucho tiempo por esta actuación, hará todo lo posible por ofrecer lo mejor de sí", agregó. La propia lesión de RM no es un episodio aislado dentro de la historia del grupo. BTS acumula antecedentes similares de miembros que han sorteado el escenario con el cuerpo en deuda. Taehyung en 2022 pasó buena parte de un concierto en Seúl sentado por un problema muscular en la pantorrilla; Jungkook actuó en silla durante la gira Love Yourself de 2018 tras cortarse profundamente el talón; y Suga se sometió a una operación de hombro en 2020 que lo mantuvo fuera de las actividades del álbum BE. BTS ha demostrado, una y otra vez, que sus miembros priorizan el compromiso con su audiencia incluso cuando el cuerpo falla. El concierto del sábado, bautizado como BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG, se celebrará en la Plaza Gwanghwamun de Seúl, frente al histórico Palacio Gyeongbokgung.