Ricky Martin llega a local que prometía tragos gratis para él

Miami, Estados Unidos.- El cantante puertorriqueño Ricky Martin protagonizó un momento inesperado al sorprender a una empleada de un local de bebidas en Miami, escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
El hecho ocurrió en el establecimiento Sip.305, donde el artista llegó de manera discreta y terminó generando una reacción de sorpresa entre el personal que atendía el lugar.
En el negocio había una pizarra con un mensaje que llamó la atención de muchos clientes: “Bebidas gratis para:”, seguido de nombres de celebridades internacionales que supuestamente podrían visitar el local y pedir de gratis.
Entre los nombres escritos aparecían el del propio Ricky Martin, además del cantante Bad Bunny y el actor Pedro Pascal, lo que hacía aún más llamativa la promoción del establecimiento.
Cuando el intérprete boricua entró al local y notó su nombre en la pizarra, decidió acercarse al mostrador y reaccionar con humor, sorprendiendo a la trabajadora que no esperaba verlo realmente en el lugar.
El momento se volvió viral debido a la reacción de incredulidad y alegría de la empleada, mientras el cantante compartía el instante de forma relajada, generando comentarios y miles de reproducciones en redes sociales.