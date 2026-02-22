  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Ricky Martin llega a local que prometía tragos gratis para él

El cantante Ricky Martin sorprendió a una empleada del local Sip.305 en Miami, luego de notar su nombre en una pizarra que ofrecía bebidas gratis

  • Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 17:10

Miami, Estados Unidos.- El cantante puertorriqueño Ricky Martin protagonizó un momento inesperado al sorprender a una empleada de un local de bebidas en Miami, escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El hecho ocurrió en el establecimiento Sip.305, donde el artista llegó de manera discreta y terminó generando una reacción de sorpresa entre el personal que atendía el lugar.

En el negocio había una pizarra con un mensaje que llamó la atención de muchos clientes: “Bebidas gratis para:”, seguido de nombres de celebridades internacionales que supuestamente podrían visitar el local y pedir de gratis.

Santos Bravos y el método K-pop: "No queremos ser como BTS"

Entre los nombres escritos aparecían el del propio Ricky Martin, además del cantante Bad Bunny y el actor Pedro Pascal, lo que hacía aún más llamativa la promoción del establecimiento.

Cuando el intérprete boricua entró al local y notó su nombre en la pizarra, decidió acercarse al mostrador y reaccionar con humor, sorprendiendo a la trabajadora que no esperaba verlo realmente en el lugar.

El momento se volvió viral debido a la reacción de incredulidad y alegría de la empleada, mientras el cantante compartía el instante de forma relajada, generando comentarios y miles de reproducciones en redes sociales.

Shakira debuta como tatuadora y graba su nombre en la piel de Beéle

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias