Ricky Martin llega a local que prometía tragos gratis para él

Miami, Estados Unidos.- El cantante puertorriqueño Ricky Martin protagonizó un momento inesperado al sorprender a una empleada de un local de bebidas en Miami, escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El hecho ocurrió en el establecimiento Sip.305, donde el artista llegó de manera discreta y terminó generando una reacción de sorpresa entre el personal que atendía el lugar.

En el negocio había una pizarra con un mensaje que llamó la atención de muchos clientes: “Bebidas gratis para:”, seguido de nombres de celebridades internacionales que supuestamente podrían visitar el local y pedir de gratis.