Ricky Martin habla por primera vez de su divorcio: “Ha sido mucho más fácil de lo que nosotros pensábamos”

“Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es pre-pandémico”, reveló el intérprete de “Living la vida loca”.

Fue para una entrevista para el canal Telemundo Puerto Rico que el cantante aseguró estar soltero y que su proceso de separación no se dio este año, sino que viene desde antes de la pandemia.

Sobre la reacción de sus mellizos, recordó: “Cuando les dijimos fue como ‘bueno papá, ¿tú estás bien, tú estás feliz? ¿Esta es la decisión? No lo hagas por nosotros, nosotros estamos bien”.

“Ha sido mucho más fácil de lo que nosotros pensábamos, pero lo hemos hecho con tiempo y con calma”, afirmó.

Sobre volver a una relación, dejó ver que está bien soltero y que solo quiere pasarla bien, pero no descartó volverse a enamorar. “A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad”, confesó.