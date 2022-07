Revelan el tráiler Halloween Ends, la película que marcará el final de la saga

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La décimotercera película de la saga de 44 años, Halloween Ends, está devuelta con su icónico personaje Michael Myers, que parece que será la última vez que aterrorizará a las personas.

Universal ha distribuido el tan esperado tráiler de la película dirigida por el director David Gordon Green. El cineasta concluye así con su trilogía de terror luego de revitalizarla y renovarla hace unos años (2018).

El film contará con la actuación de Jamie Lee Curtis -quien regresa en esta nueva entrega- y el apoyo del mismo John Carpenter, el director que inició la saga.

En el avance de apenas poco más de un minuto se observa que esta podría ser una de las películas más sangrientas, en comparación con las anteriores, pues la imágenes muestran pura venganza, sangre, mutilación y sufrimiento.

El director Gordon Green ha dicho en entrevistas que Halloween Ends es un tributo a Jonh Carpenter y que además será una película muy diferente.

“No hay muchos juegos, no hay mucho ingenio y alegría retro, es una especie de película sobre la mayoría de edad, y tiene un tono muy diferente. Y eso es lo que me entusiasmó al respecto, en que los tres capítulos en los que he estado involucrado sean muy diferentes entre sí. Todos están ahí para honrar a Carpenter”, dijo Green.

