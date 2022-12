¿Por qué se retiró de la actuación Macaulay Culkin, protagonista de ‘Mi pobre angelito’?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El actor Macaulay Culkin se convirtió en un referente de la Navidad luego de su icónico papel en la película ‘ Mi pobre angelito ’, la cual se estrenó en la década de los 90, cuando apenas tenía 14 años. Sin embargo, su carrera no despuntó y se alejó de la industria muy rápido.

“Quería tomarme un tiempo para ser ‘normal’... Quiero decir, no recuerdo un día en el que la gente no esté embobada conmigo, en el que no haya gente escondida en los arbustos, con cámaras”, dijo el actor en una entrevista con Jay Leno.

