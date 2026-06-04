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El talento de Prince regresa con Timeless, un álbum póstumo con 10 grabaciones inéditas

A 10 años de su muerte, Prince vuelve a sorprender: su estate anuncia un álbum de grabaciones inéditas y abre un baúl que guardó celosamente en vida

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 10:55
El talento de Prince regresa con Timeless, un álbum póstumo con 10 grabaciones inéditas

Debajo de Paisley Park, su estudio y residencia en Chanhassen, Minnesota, habría una habitación climatizada protegida por una puerta de acero y una cerradura de combinación albergó miles de horas de grabaciones que él mismo se negó a revelar. Ahora, diez años después de su muerte, ese silencio empieza a romperse de manera ordenada y cargada de significado.

 Foto: Instagram | @prince

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un nuevo álbum de Prince presentará diez grabaciones inéditas que el artista realizó a lo largo de cuatro décadas, informó Sony Music.

Bajo el nombre de Timeless, el proyecto contará con grabaciones hechas entre 1977 y 2016, desde las primeras que realizó en el estudio como prodigio adolescente hasta las últimas interpretaciones registradas, según el comunicado.

El álbum tiene previsto salir a la luz el 28 de agosto, pero este jueves se presentó el primer sencillo, Stone, una grabación inédita de 1995, escrita por Sandra St. Victor, Tom Hammer y Jules Van Even.

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"La colección nos muestra un amplio retrato de uno de los creadores más innovadores e influyentes de la música, y nos da una oportunidad única de escuchar capítulos inéditos de su trayectoria", dice el comunicado.

El anuncio coincide con el Prince Celebration 2026, que tendrá lugar del 3 al 7 de junio de 2026 en Paisley Park y el centro de Minneapolis.

Esta edición del evento anual contará con sesiones de escucha exclusivas y conversaciones con colaboradores de Prince,"ofreciendo una visión sin precedentes de las nuevas grabaciones del archivo y las historias que hay detrás de ellas".

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha proclamado esta semana como la "Semana de Celebración de Prince", en reconocimiento del impacto de Prince en su cultura, identidad y legado global.

Prince murió a causa de una sobredosis accidental de fentanilo en 2016, y fue encontrado en su residencia y estudio de grabación ubicado en Paisley Park, en Minnesota.

Es considerado una de las leyendas musicales más importantes de la historia por su virtuosismo como multiinstrumentista, su impresionante rango vocal y su audaz originalidad al mezclar géneros como el pop, funk, rock y R&B.

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Redacción web
Agencia EFE

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