¿Por qué Emma Watson dejó de actuar en películas?

REINO UNIDO.- Fue hace cinco años, cuando protagonizó la película “Mujercitas”, la última vez que Emma Watson formó parte del elenco de una cinta, desde entonces ha estado alejada de los reflectores.

La actriz nacida en Francia ha hablado poco sobre ese retiro que puede o no ser temporal, pero ese silencio se ha roto en una entrevista en la que finalmente compartió la razón de su alejamiento del cine.

”No estaba feliz, siendo honesta”, se confiesa en la entrevista con el medio británico Financial Times. “Creo que me sentí atrapada. Lo que fue muy difícil para mí fue que tenía que salir y vender algo sobre lo que no tenía mucho control”.