“¿Y este quién es?”: JOH revela cómo fue el momento en que conoció a Tekashi en la cárcel de EE UU

Juan Orlando Hernández narró cómo fue el momento en el que compartió con el famoso rapero Tekashi 6ix9ine en la cárcel de Estados Unidos y aseguró que no lo conocía

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 15:37
1 de 10

Estando preso en Estados Unidos, el expresidente Juan Orlando Hernández tuvo la oportunidad de compartir con criminales y también con personas famosas, como el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

El expresidente hondureño reveló cómo fue el momento en el que conoció a Tekashi 6ix9ine en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Aquí los detalles.

 Foto: Cortesía
3 de 10

“Como era una unidad especial para proteger a personas que podían estar en mucho riesgo, aparece él (Tekashi) y ahí muchos andan tatuados”, narró Juan Orlando Hernández.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

“Él andaba tatuado y era una persona con una personalidad muy extrovertida”, dijo Hernández. Pero, ¿cómo fue el momento en el que establecieron comunicación?

 Foto: Redes sociales
5 de 10

El expresidente Hernández dijo que se encontraron mientras hacían ejercicio y que luego Tekashi se le acercó para pedirle prestado un lápiz.

 Foto: Cortesía
6 de 10

“Nos encontramos haciendo un poquito de ejercicio, me pidió prestado un lápiz porque estaba hablando por teléfono y eran como versos los que estaba escribiendo”, relató Hernández.

 Foto: Cortesía
7 de 10

“Después pregunto : ‘¿y este quién es?’, y me dice: ‘no lo conoces, es un famoso’”, narró Hernández.

 Foto: Cortesía
8 de 10

“Es un famoso, cantante de aquí", dijo que le respondieron ,"y nos miramos con respeto, con consideración”, agregó Juan Orlando Hernández.

 Foto: Cortesía
9 de 10

Reconoció que son dos mundos diferentes: “Él muy diferente, muy extrovertido y alegre, además alegre porque sabía que en muy pocos días iba a salir, y yo metido en mis temas”.

 Foto: Cortesía
10 de 10

“Lo poco que convivimos, es una persona muy interesante. Mi única dificultad es que no lo conocía a él ni al otro famoso Daddy”, refiriéndose a Sean John Combs, conocido como Puff Daddy.

 Foto: Cortesía
