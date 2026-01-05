“¿Y este quién es?”: JOH revela cómo fue el momento en que conoció a Tekashi en la cárcel de EE UU

Estando preso en Estados Unidos, el expresidente Juan Orlando Hernández tuvo la oportunidad de compartir con criminales y también con personas famosas, como el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine.
El expresidente hondureño reveló cómo fue el momento en el que conoció a Tekashi 6ix9ine en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Aquí los detalles.
“Como era una unidad especial para proteger a personas que podían estar en mucho riesgo, aparece él (Tekashi) y ahí muchos andan tatuados”, narró Juan Orlando Hernández.
“Él andaba tatuado y era una persona con una personalidad muy extrovertida”, dijo Hernández. Pero, ¿cómo fue el momento en el que establecieron comunicación?
El expresidente Hernández dijo que se encontraron mientras hacían ejercicio y que luego Tekashi se le acercó para pedirle prestado un lápiz.
“Nos encontramos haciendo un poquito de ejercicio, me pidió prestado un lápiz porque estaba hablando por teléfono y eran como versos los que estaba escribiendo”, relató Hernández.
“Después pregunto : ‘¿y este quién es?’, y me dice: ‘no lo conoces, es un famoso’”, narró Hernández.
“Es un famoso, cantante de aquí", dijo que le respondieron ,"y nos miramos con respeto, con consideración”, agregó Juan Orlando Hernández.
Reconoció que son dos mundos diferentes: “Él muy diferente, muy extrovertido y alegre, además alegre porque sabía que en muy pocos días iba a salir, y yo metido en mis temas”.
“Lo poco que convivimos, es una persona muy interesante. Mi única dificultad es que no lo conocía a él ni al otro famoso Daddy”, refiriéndose a Sean John Combs, conocido como Puff Daddy.