Pop 21: el emprendimiento que convierte la inclusión en sabor gourmet en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- En una cocina donde el aroma a palomitas recién hechas se mezcla con sonrisas, dedicación y trabajo en equipo, un grupo de jóvenes con síndrome de Down encontró una nueva forma de demostrar su talento. Así nació Pop 21, una marca de palomitas gourmet impulsada por la Asociación Dejando Huellas que busca abrir espacios de inclusión laboral a través del emprendimiento. La iniciativa, que se desarrolla en Tegucigalpa, apuesta por algo más que la venta de un snack. Su principal objetivo es evidenciar que las personas con síndrome de Down pueden desarrollar habilidades, participar activamente en procesos productivos y aportar a la sociedad cuando cuentan con oportunidades y entornos que creen en sus capacidades.

Los jóvenes participan directamente en la elaboración de las palomitas, desde el proceso de preparación hasta el empaque del producto, adquiriendo experiencia en un ambiente que promueve su autonomía y fortalece su desarrollo personal y laboral. La marca llega al mercado con una selección de sabores gourmet que combina opciones dulces y saladas, entre ellas barbacoa, caramelo, queso cheddar y crema con cebolla. Todos los productos son elaborados bajo altos estándares de calidad y el proyecto ya trabaja en el desarrollo de nuevas propuestas que serán presentadas próximamente.

Además de ofrecer un producto pensado para conquistar diferentes gustos, Pop 21 busca generar un impacto social. Los ingresos obtenidos por las ventas permitirán fortalecer los programas y proyectos que la asociación desarrolla en beneficio de niños, jóvenes y sus familias.

Como parte del modelo del emprendimiento, los jóvenes que participan en la producción recibirán un bono salarial como reconocimiento a su trabajo y compromiso, una experiencia que representa un importante paso hacia la inclusión laboral y el fortalecimiento de su independencia. Las palomitas Pop 21 también se presentan como una alternativa para quienes buscan un snack nutritivo. Elaboradas a base de maíz, un grano integral, aportan fibra, antioxidantes naturales y nutrientes esenciales que contribuyen a una alimentación equilibrada. Con Pop 21, la organización espera que cada bolsa de palomitas no solo llegue a las manos de los consumidores, sino que también contribuya a derribar prejuicios y demostrar que la inclusión también puede construirse desde el trabajo, el esfuerzo y las oportunidades.

¿Dónde adquirirlas?