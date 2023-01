Piqué envía un mensaje a Clara Chía para calmarla tras la polémica

La mas afectada, claramente, es la joven de 24 y actual novia de Gerard, que ha tenido que refugiarse en casa de sus padres. Clara Chía recibió varias indirectas en la BZRP Music Session 53, razón por la que el ex jugador del Barca ha tenido que salir en su defensa.

Marisa Blázquez, una de las panelistas del programa, reveló el estado anímico de Clara Chía y el mensaje que le envió su pareja para calmarla. “Clara ha tenido un momento complicado y Gerard le dijo que no se preocupara. Ella se refugió en la casa de sus padres porque la canción le ha hecho realmente daño”, aseguró.

Sumado a esto, algunos medios apuntan a que la relación de Piqué y Clara Chía podría haber quedado afectada luego del estreno de la canción.

Una de las partes de la composición que dañó más a la joven fue donde Shakira canta: “Yo contigo ya no regreso. Ni que me llores ni que me suplique”.