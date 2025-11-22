Junto a Peso Pluma, Kate del Castillo "debuta" en los corridos tumbados y desata críticas

Ciudad de México, México.- El estreno más reciente dentro del regional mexicano abrió un debate inmediato entre seguidores del género. La publicación del sencillo titulado "Intro”“, firmado por Peso Pluma junto a Tito Doble P, contó con la sorpresiva participación de Kate del Castillo, cuya presencia se convirtió en el principal detonante de la conversación pública.

El video inicia con un monólogo de la actriz de "La reina del sur", una pieza que le añade un aire introspectivo al proyecto y que se viralizó por la fuerza de sus palabras.

“El bien y el mal no son enemigos. Son reflejos, dos mitades que no pueden existir una sin la otra. Como la luz que necesita de la sombra para brillar... En toda dinastía, el poder no está en uno solo, está en la unión”, dijo.

Su intervención, asociada a la figura de liderazgo que ha interpretado en producciones de corte criminal, redefinió la estética del lanzamiento.