Junto a Peso Pluma, Kate del Castillo "debuta" en los corridos tumbados y desata críticas

Ciudad de México, México.- El estreno más reciente dentro del regional mexicano abrió un debate inmediato entre seguidores del género. La publicación del sencillo titulado "Intro”“, firmado por Peso Pluma junto a Tito Doble P, contó con la sorpresiva participación de Kate del Castillo, cuya presencia se convirtió en el principal detonante de la conversación pública.
El video inicia con un monólogo de la actriz de "La reina del sur", una pieza que le añade un aire introspectivo al proyecto y que se viralizó por la fuerza de sus palabras.
“El bien y el mal no son enemigos. Son reflejos, dos mitades que no pueden existir una sin la otra. Como la luz que necesita de la sombra para brillar... En toda dinastía, el poder no está en uno solo, está en la unión”, dijo.
Su intervención, asociada a la figura de liderazgo que ha interpretado en producciones de corte criminal, redefinió la estética del lanzamiento.
Las imágenes refuerzan esa noción de dualidad. Del Castillo aparece con un traje blanco y un sombrero que potencia la iconografía del personaje que evoca, mientras el diseño visual alterna entre claros y oscuros para construir una narrativa simbólica que acompaña el ritmo del corrido tumbado.
El impacto inicial no bastó para contener el descontento. Tras el estreno, las redes se inundaron de mensajes que cuestionan la propuesta.
Algunos usuarios reclamaron que la fórmula de Peso Pluma y Tito Doble P que el tema recurre a los mismos patrones de siempre con comentarios como: “Misma temática de siempre: billetes, mota, coca y marcas caras” o “Parece letra hecha por IA”.
Incluso hubo críticas dirigidas a la voz del cantante, al asegurar que “ya no le pega a ningún tono”.
Las opiniones favorables fueron minoría pero se hicieron notar en defensa de la producción. Algunos celebraron la actuación de la actriz y aplaudieron su presencia en un videoclip de corridos tumbados con comentarios como “Solo Peso podría montar en un video de corridos a la mismísima reina del sur”.
El lanzamiento llega tras meses de especulación sobre la actividad musical de Peso Pluma.
Con la incorporación de Kate del Castillo intenta ampliar su universo visual, aunque el tema dejó en evidencia la fatiga que algunos sectores del público perciben en su línea creativa.
A continuación, el video oficial:
.