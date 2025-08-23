  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Compromiso en puerta? Kenia Os se sincera sobre su relación con Peso Pluma

Kenia Os habló sobre su relación con Peso Pluma en medio de rumores crecientes por sus apariciones públicas y gestos en redes sociales, ¿ya hay planes de boda?

  • 23 de agosto de 2025 a las 09:45
¿Compromiso en puerta? Kenia Os se sincera sobre su relación con Peso Pluma
1 de 10

La relación entre Kenia Os y Peso Pluma continúa bajo el escrutinio público. La cantante fue abordada por reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde se le preguntó por el rumbo de su noviazgo.

 Foto: Instagram | @pesopluma
¿Compromiso en puerta? Kenia Os se sincera sobre su relación con Peso Pluma
2 de 10

Las especulaciones sobre un posible enlace matrimonial crecieron en las últimas semanas, luego de que ambos fueran vistos juntos en distintos eventos y compartieran interacciones en redes sociales.

 Foto: Instagram | @pesopluma
¿Compromiso en puerta? Kenia Os se sincera sobre su relación con Peso Pluma
3 de 10

Cuestionada directamente sobre la posibilidad de boda, la intérprete fue clara al afirmar que no existen planes inmediatos.

 Foto: Instagram | @pesopluma
¿Compromiso en puerta? Kenia Os se sincera sobre su relación con Peso Pluma
4 de 10

“Estoy disfrutando muchísimo, estoy disfrutando esta etapa al máximo, mi vida personal. Lo que se ve no se pregunta”, expresó ante los medios.

 Foto: Instagram | @pesopluma
¿Compromiso en puerta? Kenia Os se sincera sobre su relación con Peso Pluma
5 de 10

El tema del compromiso generó incomodidad, por lo que la cantante pidió no ser presionada.

 Foto: Instagram | @pesopluma
¿Compromiso en puerta? Kenia Os se sincera sobre su relación con Peso Pluma
6 de 10

“Es una relación en la que estamos muy comprometidos como pareja, disfrutando nuestro noviazgo, queremos disfrutar cada una de nuestras etapas al máximo”, añadió.

 Foto: Instagram | @pesopluma
¿Compromiso en puerta? Kenia Os se sincera sobre su relación con Peso Pluma
7 de 10

Antes de retirarse, la intérprete de "Tommy y Pamela" recalcó que vive un momento pleno con el cantante: “Nos amamos mucho, disfrutamos cada día, cada momento”, concluyó.

 Foto: Instagram | @pesopluma
¿Compromiso en puerta? Kenia Os se sincera sobre su relación con Peso Pluma
8 de 10

Los rumores en torno a esta pareja comenzaron a inicios de 2025, cuando sus seguidores notaron gestos sutiles en redes sociales.

 Foto: Instagram | @pesopluma
¿Compromiso en puerta? Kenia Os se sincera sobre su relación con Peso Pluma
9 de 10

Con el tiempo, pasaron de simples interacciones digitales a ser vistos en espacios privados y públicos, lo que confirmó para muchos que su amistad había evolucionado.

 Foto: Instagram | @pesopluma
¿Compromiso en puerta? Kenia Os se sincera sobre su relación con Peso Pluma
10 de 10

Sin declaraciones formales, ambos mexicanos decidieron dar visibilidad a su relación de manera natural, lo que los convirtió en una de las parejas más comentadas del ámbito musical.

 Foto: Instagram | @pesopluma
Cargar más fotos