¿Compromiso en puerta? Kenia Os se sincera sobre su relación con Peso Pluma

La relación entre Kenia Os y Peso Pluma continúa bajo el escrutinio público. La cantante fue abordada por reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde se le preguntó por el rumbo de su noviazgo.
Las especulaciones sobre un posible enlace matrimonial crecieron en las últimas semanas, luego de que ambos fueran vistos juntos en distintos eventos y compartieran interacciones en redes sociales.
Cuestionada directamente sobre la posibilidad de boda, la intérprete fue clara al afirmar que no existen planes inmediatos.
“Estoy disfrutando muchísimo, estoy disfrutando esta etapa al máximo, mi vida personal. Lo que se ve no se pregunta”, expresó ante los medios.
El tema del compromiso generó incomodidad, por lo que la cantante pidió no ser presionada.
“Es una relación en la que estamos muy comprometidos como pareja, disfrutando nuestro noviazgo, queremos disfrutar cada una de nuestras etapas al máximo”, añadió.
Antes de retirarse, la intérprete de "Tommy y Pamela" recalcó que vive un momento pleno con el cantante: “Nos amamos mucho, disfrutamos cada día, cada momento”, concluyó.
Los rumores en torno a esta pareja comenzaron a inicios de 2025, cuando sus seguidores notaron gestos sutiles en redes sociales.
Con el tiempo, pasaron de simples interacciones digitales a ser vistos en espacios privados y públicos, lo que confirmó para muchos que su amistad había evolucionado.
Sin declaraciones formales, ambos mexicanos decidieron dar visibilidad a su relación de manera natural, lo que los convirtió en una de las parejas más comentadas del ámbito musical.