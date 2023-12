Paris Hilton revela por qué decidió alquilar un vientre para ser madre

“Todavía arrastro un intenso síndrome port traumático por todo lo que vivó en la adolescencia... si estoy en el despacho de un médico, o me ponen una inyección... literalmente me entra un ataque de pánico y no puedo respirar”, mencionó.

Añadió: “Sabía que no iba a ser saludable para mí o para el bebé crecer dentro de alguien que tiene una ansiedad tan alta”.

Además, mencionó que no solo su avanzada edad le impedía tener hijo, también su ritmo de vida le hubiera complicado gestar a sus bebés, pues aseguró que su “calendario está fuera de control”.