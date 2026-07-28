Olivia Wilde ficha a Jennifer Aniston y Peter Dinklage para su comedia navideña

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jennifer Aniston, la inolvidable Rachel Green de Friends, y Peter Dinklage, el actor que dio vida a Tyrion Lannister en Game of Thrones, encabezarán el reparto de una comedia navideña dirigida por Olivia Wilde.
Así lo confirmó este martes la revista especializada Deadline, que adelantó también que Universal Pictures fijó el estreno de la cinta para el 5 de noviembre de 2027.
La película se titular Naughty y gira en torno a Mallory, una madre soltera que atraviesa una disputa legal por la tenencia de su hijo.
Según la sinopsis oficial difundida por Deadline, la protagonista descubre que "su única esperanza para conseguir la custodia de su hijo, lejos de su desquiciante y tóxico exmarido, es encontrar a Santa Claus y convencerlo de testificar en su audiencia de divorcio".
Dinklage será el encargado de dar vida al hombre del traje rojo.
Detrás del guion está Jimmy Warden, guionista conocido por Cocaine Bear y Borderline, esposo de la actriz australiana Samara Weaving.
El proyecto nació como un guion sin comprador asignado y desató una puja entre estudios en 2023, contienda que terminó ganando Universal.
La productora LuckyChap, fundada por Margot Robbie junto a Tom Ackerley, Josey McNamara y Milan Popelka, participará también en la producción, junto a Wilde y al propio Warden.
La directora llega a este proyecto tras el reconocimiento que obtuvo con The Invite, filme protagonizado por ella misma junto a Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton, que generó una intensa puja entre distribuidoras durante el festival de Sundance.
El crítico principal de The Hollywood Reporter, David Rooney, escribió sobre el trabajo de Wilde tras el estreno de esa cinta que "a estas alturas, es difícil negar que es una directora de verdad".
Aniston llega al set con una carrera consolidada en la comedia televisiva, reconocida con un Emmy y un Globo de Oro por su papel en Friends, además de su reciente participación en la película navideña Office Christmas Party.
Dinklage, por su parte, ya tiene experiencia en el género, pues formó parte del elenco de "Elf", el clásico de 2003 protagonizado por Will Ferrell, y suma cuatro premios Emmy gracias a su interpretación de Tyrion Lannister.