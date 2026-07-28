Olivia Wilde ficha a Jennifer Aniston y Peter Dinklage para su comedia navideña

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jennifer Aniston, la inolvidable Rachel Green de Friends, y Peter Dinklage, el actor que dio vida a Tyrion Lannister en Game of Thrones, encabezarán el reparto de una comedia navideña dirigida por Olivia Wilde.

Así lo confirmó este martes la revista especializada Deadline, que adelantó también que Universal Pictures fijó el estreno de la cinta para el 5 de noviembre de 2027.

La película se titular Naughty y gira en torno a Mallory, una madre soltera que atraviesa una disputa legal por la tenencia de su hijo.

Según la sinopsis oficial difundida por Deadline, la protagonista descubre que "su única esperanza para conseguir la custodia de su hijo, lejos de su desquiciante y tóxico exmarido, es encontrar a Santa Claus y convencerlo de testificar en su audiencia de divorcio".