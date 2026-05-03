North West lanza "N0rth4evr", su primer álbum de rap-rock a los 12 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- North West, la hija mayor de Kanye West y Kim Kardashian, publicó "N0rth4evr", su primer EP como solista, un proyecto de seis canciones en el que trazó una identidad musical propia, afilada y lejos de cualquier complacencia familiar.

Doce años, un contrato con el sello independiente Gamma Records y la valentía de mezclar nu-metal, rage-rap, hiperpop y estética goth-japonesa en un solo trabajo. El resultado dura poco más de once minutos. El impacto, bastante más.

Más allá de interpretar cada canción, West produjo el proyecto completo, demostrando un nivel de control creativo que muchos artistas consagrados nunca alcanzan.

El sello Gamma Records, la misma compañía independiente con la que su padre estableció una alianza, respalda el lanzamiento, lo que deja claro que esto no es un experimento pasajero ni una decisión tomada a la ligera.

La portada del proyecto anticipa una estética de metal negro, tipografía distorsionada, una paleta visual que dialoga con los años más oscuros del emo y el punk de principios de siglo.

El tracklist lleva los títulos al extremo del código estético de su generación: "H0w Sh0uld ! f33l", "D!e", "#N0rth4evr", "Th!s t!m3", "W0ah" y "Ai$hite (愛して)".

Las vocales reemplazadas por números, los signos de exclamación infiltrados entre letras, la mezcla de caracteres japoneses con slang de internet. Todo apunta a una artista que sabe exactamente qué quiere comunicar y a quién se lo quiere decir.

El EP abre con "H0w Sh0uld ! f33l", que arranca en territorio emo con una línea vocal que podría provenir de una cara B de Evanescence, antes de lanzarse hacia una batería veloz que encaja en el universo del hiperpop de influencias digitales. Desde ese primer corte, North establece que no pretende quedarse cómoda en ningún género en particular.