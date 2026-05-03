North West lanza "N0rth4evr", su primer álbum de rap-rock a los 12 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- North West, la hija mayor de Kanye West y Kim Kardashian, publicó "N0rth4evr", su primer EP como solista, un proyecto de seis canciones en el que trazó una identidad musical propia, afilada y lejos de cualquier complacencia familiar.
Doce años, un contrato con el sello independiente Gamma Records y la valentía de mezclar nu-metal, rage-rap, hiperpop y estética goth-japonesa en un solo trabajo. El resultado dura poco más de once minutos. El impacto, bastante más.
Más allá de interpretar cada canción, West produjo el proyecto completo, demostrando un nivel de control creativo que muchos artistas consagrados nunca alcanzan.
El sello Gamma Records, la misma compañía independiente con la que su padre estableció una alianza, respalda el lanzamiento, lo que deja claro que esto no es un experimento pasajero ni una decisión tomada a la ligera.
La portada del proyecto anticipa una estética de metal negro, tipografía distorsionada, una paleta visual que dialoga con los años más oscuros del emo y el punk de principios de siglo.
El tracklist lleva los títulos al extremo del código estético de su generación: "H0w Sh0uld ! f33l", "D!e", "#N0rth4evr", "Th!s t!m3", "W0ah" y "Ai$hite (愛して)".
Las vocales reemplazadas por números, los signos de exclamación infiltrados entre letras, la mezcla de caracteres japoneses con slang de internet. Todo apunta a una artista que sabe exactamente qué quiere comunicar y a quién se lo quiere decir.
El EP abre con "H0w Sh0uld ! f33l", que arranca en territorio emo con una línea vocal que podría provenir de una cara B de Evanescence, antes de lanzarse hacia una batería veloz que encaja en el universo del hiperpop de influencias digitales. Desde ese primer corte, North establece que no pretende quedarse cómoda en ningún género en particular.
En "D!e", el tono sube. "How am I younger than you? / I'm who you look up to", canta sobre un beat agresivo, cubierta en Chrome Hearts y Rick Owens. Es una línea que podría parecer arrogante en boca de cualquier otro artista. En la de ella, suena como un argumento que ya ganó antes de pronunciarlo.
En "W0ah", North West recurre al grupo sueco Caramell, pero es en las letras donde más brilla. Con doce años y bajo los reflectores desde que nació, canta "I was born a star, I ain't ever had a choice", una declaración que, lejos de sonar victimista, funciona como punto de partida para una narrativa que ella misma toma en sus manos.
El corte de cierre, "Aishite", destila angustia adolescente en su forma más concentrada. "Can't be no one's friend, I can't let nobody in", rapea, logrando conectar con una experiencia universal de la adolescencia mientras habla desde el contorno de una vida completamente pública. Esa tensión entre lo íntimo y lo expuesto es, quizás, el hilo que da coherencia a todo el proyecto.
El video del tema titular, dirigido por Ty Akimoto y Mack Ishida, muestra a North recorriendo un bosque oscuro y distorsionado y una mansión abandonada, con mangas a rayas, brazaletes con picos y zapatillas Converse.
Hay incluso un plano de un iPod de los primeros años del siglo, una referencia generacional que sus padres vivieron de adultos y que ella convierte en material propio.
El debut no llegó sin antecedentes. En febrero de 2026 ya había publicado el sencillo Piercing on My Hand. Antes de eso, contribuyó con beats para artistas como skaiwater, Mag!c y Lil Novi, participó con una estrofa en japonés en Vultures 2, el álbum colaborativo de su padre con Ty Dolla $ign, y apareció en EUSEXUA, el álbum de FKA twigs publicado en 2025.
También subió al escenario junto a Kanye West en su concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles en abril de 2026, donde interpretó Talking y Piercing on My Hand ante miles de asistentes.
La firma con Gamma Records se concretó a finales de 2025, y el lanzamiento del EP estuvo acompañado de un pop-up en Complex LA los días 1 y 2 de mayo, en el que los fanáticos podían asistir con RSVP. Una operación de lanzamiento que nada tiene que envidiarle a la de cualquier artista adulto de la industria.
"N0rth4evr" es breve, pero deja una impresión sorprendentemente duradera. Es el sonido de una artista joven que no se limita a entrar al negocio familiar, sino que comienza a definir los términos de su propia mitología.