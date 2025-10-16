Kim Kardashian rompe el silencio sobre su divorcio de Kanye West

Kardashian destacó que su hija mayor, North, ha sido la más perceptiva frente a la situación familiar. “Nunca digo nada negativo de su padre, porque hay suficientes cosas sobre él afuera, y lo último que necesitan es escucharlo de mí”, comentó. La influencer recordó que, en una ocasión, North la sorprendió al enfrentarla con franqueza: “Me dijo el otro día: ‘Mamá, tienes que volver a casarte. Te estás haciendo demasiado mayor y nadie va a lidiar con esto’. Y yo le respondí: ‘¿Qué?’”.