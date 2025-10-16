Kim Kardashian rompe el silencio sobre su divorcio de Kanye West

Tras su divorcio de Kanye West en 2022, Kim Kardashian rompió el silencio sobre lo que calificó como un “matrimonio tóxico” y los desafíos que enfrentó al criar a sus hijos.
En el pódcast Call Her Daddy, la empresaria reflexionó sobre las lecciones aprendidas y la necesidad de preservar su estabilidad emocional.
“Tengo el problema de solo recordar lo bueno”, confesó.
“Soy una persona que perdona, pero no he salido a muchas citas como para tener una relación tóxica desde que me divorcié... Creo que conforme maduras, ya no toleras esa mierda”, expresó.
Kardashian explicó que no siente arrepentimiento por sus relaciones pasadas, aunque reconoce que sus elecciones sentimentales no reflejaron el modelo familiar que vio en casa.
“En ellos vi cómo la vida se puede ver, cómo deberías ser tratado, y creo que yo no tomé decisiones similares. Eso es algo confuso para mí, porque tuve tan buen ejemplo, que uno podría pensar que pude haber elegido algo más cercano a lo que conocí”, dijo en referencia a sus padres, Kris Jenner y Robert Kardashian.
La celebridad admitió que durante su matrimonio con West —una relación que se extendió por casi 15 años— le resultó difícil reconocer los primeros signos del deterioro emocional de su entonces pareja. Aun así, aseguró que la decisión de separarse fue necesaria. “Tuve que cuidarme a mí misma para ser una mejor madre”, afirmó.
Respecto a la convivencia posterior al divorcio, la empresaria subrayó que mantiene una postura conciliadora. “Siempre que él lo pide, yo dejo que los vea”, explicó sobre la relación de West con sus hijos, aunque reconoció que han pasado “algunos meses” sin contacto entre ellos.
Kardashian destacó que su hija mayor, North, ha sido la más perceptiva frente a la situación familiar. “Nunca digo nada negativo de su padre, porque hay suficientes cosas sobre él afuera, y lo último que necesitan es escucharlo de mí”, comentó. La influencer recordó que, en una ocasión, North la sorprendió al enfrentarla con franqueza: “Me dijo el otro día: ‘Mamá, tienes que volver a casarte. Te estás haciendo demasiado mayor y nadie va a lidiar con esto’. Y yo le respondí: ‘¿Qué?’”.
Kardashian y West contrajeron matrimonio en 2014 y finalizaron su divorcio en 2022, marcando el cierre de una de las uniones más mediáticas de la industria del entretenimiento.