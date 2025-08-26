Noah Centineo impacta con su transformación física: luce sus músculos

Miami, Estados Unidos.- Cuando un actor en verdad se compromete con un nuevo rol, se nota. Y Noah Centineo ha sido el ejemplo más reciente de disciplina, profesionalismo y entrenamiento fructuoso.

El intérprete de 29 años dejó a todos boquiabiertos con su más reciente publicación en Instagram, donde aparece posando frente a un espejo sin camiseta y mostrando un físico mucho más musculoso y definido de lo que sus seguidores estaban acostumbrados a ver. Con el cabello rubio largo y ondulado, además de un nuevo look más maduro y rudo, el actor parece haber dejado atrás la imagen juvenil que lo catapultó a la fama en "A todos los chicos de los que me enamoré", de Netflix.

Instagram

El motivo detrás de esta transformación no es otro que su preparación para dar vida a Ken Masters en la próxima adaptación cinematográfica de Street Fighter.

El papel lo ha llevado a adoptar una rutina exigente de entrenamiento y a comprometerse con un cambio físico notorio, que ya empieza a dar de qué hablar tanto entre sus fans como en la industria. La foto tomada en Sídney, donde actualmente se encuentra filmando, ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Comentarios como "¿Me salté un capítulo?" y la divertida intervención de Rachel Zegler —"NOW HANG ON-"— reflejan el asombro generalizado por el drástico cambio de apariencia del actor.

También habrá "Rambo"

Pero este no será el único reto que marcará la nueva etapa de su carrera. Centineo también ha sido confirmado para interpretar a un joven John Rambo en una precuela del icónico personaje inmortalizado por Sylvester Stallone.