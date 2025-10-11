No Doubt anuncia residencia en Las Vegas en 2026: Aquí los detalles

Las Vegas, Nevada.- Después de su esperado reencuentro en el Festival Coachella de 2024, No Doubt anunció su regreso definitivo a los escenarios con una residencia en la Esfera de Las Vegas programada para mayo de 2026. La banda compartió un video en redes sociales donde se aprecia el icónico recinto iluminado con la imagen de una naranja, una clara alusión a su emblemático álbum Tragic Kingdom (1995). El anuncio se acompañó del tema Hella Good, marcando el inicio de una nueva etapa para el grupo liderado por Gwen Stefani.

La serie incluirá seis conciertos los días 6, 8, 9, 13, 15 y 16 de mayo, y representará la primera vez en más de una década que la agrupación californiana ofrezca un ciclo de presentaciones continuas. Gwen Stefani destacó el potencial artístico que ofrece el innovador espacio:

"El espacio es único y moderno, y nos abre una paleta visual completamente nueva para ser creativos", expresó.

“El espacio es único y moderno, y nos abre una paleta visual completamente nueva para ser creativos”, expresó. “Hacerlo con No Doubt es como retroceder en el tiempo para revivir nuestra historia, a la vez que creamos algo nuevo de una manera que jamás hubiéramos imaginado”. La residencia de No Doubt también tendrá un matiz histórico, ya que Gwen Stefani se convertirá en la primera mujer en encabezar una temporada en The Sphere, recinto que ha albergado a figuras como U2, Eagles y los Backstreet Boys. El grupo, formado por Stefani, Tony Kanal, Tom Dumont y Adrian Young, se presentó por última vez en enero pasado en el concierto benéfico FireAid en Los Ángeles, previo a este ambicioso proyecto que marcará su retorno a gran escala.

Sobre la banda...

Originarios de Anaheim, California, No Doubt surgió a finales de los años ochenta fusionando ska, punk y pop, un estilo que definió buena parte de la música alternativa de los noventa. Su consagración llegó con Tragic Kingdom (1995), un álbum que vendió más de 16 millones de copias y convirtió temas como Don’t Speak y Just a Girl en himnos generacionales. Tras una pausa prolongada en la década de 2000, los integrantes emprendieron proyectos individuales —especialmente Gwen Stefani, quien consolidó una exitosa carrera como solista—, pero el grupo mantuvo su cohesión artística.