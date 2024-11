Gwen Stefani: “Bouquet representa una mezcla de todo lo que he sido”

Con los sencillos estrenados anteriormente, Somebody Else's y Swallow my Tears, el material ya está disponible a través de Interscope Records.

“Bouquet representa una mezcla de todo lo que he sido y en quién me he convertido. Cada una de las canciones fue elegida como flores individuales para crear un ramo del pasado, el presente y la semilla de la esperanza para el futuro”, dijo Stefani.

La artista estadounidense estrenó Swallow my Tears en el programa Today Show hace un par de días y el lunes 18 de noviembre interpretó la canción principal del disco, Bouquet, en The Tonight Show con Jimmy Fallon.

Stefani, tres veces ganadora del premio Grammy, ha alcanzado el éxito mundial como intérprete, compositora y líder de No Doubt, y como artista solista multiplatino, entre muchos otros logros.

Hasta la fecha, ha vendido más de 100 millones de unidades de canciones en todo el mundo.

Su álbum solista de 2015, This Is What the Truth Feels Like, debutó en el primer puesto del Billboard 200.

También estás disfrutando de su octava temporada como entrenadora en la serie de NBC ganadora de un Emmy, The Voice.