“No defraudamos”: Lupita Infante y Leonardo Aguilar enfrentan críticas por nueva canción

Aunque aceptan el peso de descender de dos de los artistas mexicanos más emblemáticos del siglo XX, los intérpretes reivindican como una primera impresión hecha con "méritos propios" el nuevo tema, una canción original sobre la reconciliación de una pareja y que evoca al mariachi clásico con un sonido actual.

"Es un proyecto en el cual yo quedo completamente satisfecho, es una carta de presentación, si pudiera yo llegar con alguien y decir cuando me pregunten '¿qué hace Leonardo Aguilar?' y enseñar esto, (estaría) orgulloso", asegura él.

Lupita cuenta que fue ella quien propuso hacer el dueto a Aguilar, quien es originario de Ciudad de México y ha recibido dos nominaciones al Latin Grammy, además de ser hermano de Ángela Aguilar e hijo de Pepe Aguilar.

Aunque indica que "la gente siempre va a tener sus opiniones y hay gente que es fan de Pedro Infante, pero no necesariamente tiene que ser a huevo (forzosamente) fan de Lupita Infante", asegura que en la canción se percibe su crecimiento, y el "respeto y honor al legado".

"Puedo sentir ese peso, pero a la misma vez uno tiene que hacer su trabajo y salir adelante por sus propios méritos y ya la gente de todos modos va a decir 'sí me gusta, no me gusta, me encanta Pedro Infante, pero no me gusta (esto) o lo que quieran decir", elabora.