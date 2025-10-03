Netflix publica entrevista de Jane Goodall, sellada hasta su muerte

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix anunció este viernes la publicación de una entrevista póstuma y profundamente íntima de la renombrada primatóloga británica Jane Goodall (1934-2025), una conversación que se grabó bajo la promesa de no revelarse hasta su fallecimiento.

"A principios de marzo de este año, filmó una entrevista con Netflix que, según ella, solo se publicaría tras su fallecimiento", informó el coloso del entretenimiento en un escrito a través de su sitio web TUDUM.

Bajo esa estricta confidencialidad, esta entrevista dará inicio a 'Famous Last Words' (últimas palabras famosas), "una nueva serie documental de larga duración de Netflix basada en el famoso formato de televisión danés del mismo nombre, que presenta a algunos de los íconos culturales mundiales", explicó la plataforma de contenidos en línea.

La entrevista se realizó "en un escenario vacío y fue grabada por cámaras operadas a distancia. Las imágenes se guardaron de forma segura hasta su fallecimiento, sin editar, para que nadie ajeno a la pareja conociera su contenido hasta ahora", detalló el comunicado.