Neil Young demanda a Donald Trump por 10 millones

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cantante Neil Young ha presentado una demanda contra la coalición de acción política que respalda la campaña de Donald Trump, 'Trump 47 Coalition', debido al uso de la canción 'Rockin´ in the Free World' durante un reciente mitin político y le pide una compensación de 10 millones de dólares. La 'Trump 47 Coalition' es un conjunto de plataformas oficiales, comités de recaudación de fondos y organizaciones de movilización creadas por el entorno de Trump para su campaña electoral.Esta es la segunda vez en los últimos años que Young emprende acciones legales contra Trump por el uso de este tema.

En la demanda presentada el lunes ante un tribunal federal, el equipo de Young describe la canción como "un himno contundente que contrapone las promesas vacías de la retórica política estadounidense con las duras realidades que afrontan las personas pobres, sin hogar y olvidadas", informa The Hollywood Reporter (THR). "La letra ofrece retratos a pie de calle —una madre que abandona a su bebé, adictos sumidos en la desesperación, basura acumulándose a la sombra de la prosperidad—, mientras que el estribillo, al repetirse, encierra una ironía feroz: celebra una libertad que, claramente, no es compartida por todos", señala la demanda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "En resumen, la canción representa todo lo opuesto a lo que defiende Donald J. Trump", agrega la denuncia.Young acusa a Trump de infracción de los derechos de autor, al no contar con una licencia para utilizar el tema, y ​​reclama 10 millones de dólares por daños y perjuicios.