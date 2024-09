Canciones que Donald Trump ha usado sin permiso para sus campañas

Los herederos de otro grande de la música ya fallecido, George Harrison, recriminaron a Trump el uso de Here Comes the Sun.

Otra reina de la canción, la británica Adele, vio en 2016 como su tema Rolling in the Deep era usado para presentar a Trump en los mitines sin que ella lo autorizara y lo mismo le sucedió en 2024 a la canadiense Céline Dion con My Heart Will Go On, la popular balada del filme Titanic, dice Billboard.

En contra de los deseos” del grupo Earth, Wind and Fire, su popular September fue la banda sonora elegida para la aceptación de la nominación republicana en 2016 por parte de Trump, mientras que My Hero, de Foo Fighters, amenizó la salida al escenario de Robert Kennedy Jr. en el mitin en el que dio a conocer en agosto pasado que se pasaba a las filas del expresidente.

Sweet Child O’Mine, de Guns N’Roses; In the End, de Linkin Park; Rockin’ in the Free y Devil’s Sidewalks, de Neil Young; Photograph, de Nickelback; Crazy Train, de Ozzy Osbourne, y Happy, de Pharrell son otros temas incluidos en la lista de Billboard.

A tenor de la cantidad de canciones que, según Billboard, Trump ha utilizado en sus campañas y en actos presidenciales sin permiso las bandas de rock The Rolling Stones y R.E.M. son sus favoritas.

De los británicos ha usado Start Me Up, You Can’t Always Get What You Want y Brown Sugar , y de los estadounidenses, It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine), Everybody Hurts y Losing My Religion.

La banda Queen, del fallecido Freddy Mercury, también abominó del uso frecuente de We Are the Champions durante la campaña de 2016 y Steven Tyler, líder de Aerosmith, amenazó con demandar a Trump por su apropiación de Dream On y Livin’ on the Edge.