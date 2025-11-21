  1. Inicio
Natalie Glebova, jueza del Miss Universo 2025, expresa su decepción por decisión final

Glebova aseguró que no cree volver a ser parte del jurado calificador en los próximos concursos de belleza, hasta que vuelva a estar un auditor independiente

  • 21 de noviembre de 2025 a las 14:37
Natalie Glebova fue Miss Universo 2005 y jurado en esta edición del certamen.

 Foto: Cortesía Instagram @natalieglebova

Bangkok, Tailandia.-La ex Miss Universo 2005 y miembro del jurado en la edición 2025, Natalie Glebova, manifestó públicamente su inconformidad con el proceso de calificación del Miss Universo 2025.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Glebova aseguró que la competencia ya no cuenta con los mecanismos de verificación que solían garantizar la transparencia que había en años anteriores.

Exjurado de Miss Universo 2025 llama a Fátima Bosch “falsa ganadora”, ¿cuál es la razón?

Glebova explicó que durante su época como concursante, y también en otras ediciones previas, siempre había un auditor independiente que subía al escenario con los resultados sellados por una firma contable.

Según dijo, este elemento era clave para asegurar la confianza y credibilidad del concurso. “Me gustaría que regrese eso, por favor”, expresó la ex reina, señalando que el proceso actual carece de ese nivel de supervisión.

La jueza también fue contundente al afirmar que, pese a emitir su voto con responsabilidad, una sola persona no puede influir en los resultados finales. Sin embargo, su principal preocupación radica en la opacidad del sistema.

Así fue coronada Fátima Bosch como Miss Universo 2025, entre denuncias de fraude

Glebova incluso adelantó que no volverá a participar como miembro del jurado hasta que la organización restablezca procedimientos más sólidos y verificables.

Sus declaraciones llegan en un contexto marcado por múltiples cuestionamientos al certamen de este año, pero Glebova se limitó a enfatizar su preocupación puntual: la necesidad urgente de reforzar la transparencia con auditorías independientes, tal como ocurría en el pasado.

