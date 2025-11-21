Natalie Glebova, jueza del Miss Universo 2025, expresa su decepción por decisión final

Bangkok, Tailandia.-La ex Miss Universo 2005 y miembro del jurado en la edición 2025, Natalie Glebova, manifestó públicamente su inconformidad con el proceso de calificación del Miss Universo 2025. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Glebova aseguró que la competencia ya no cuenta con los mecanismos de verificación que solían garantizar la transparencia que había en años anteriores.

Glebova explicó que durante su época como concursante, y también en otras ediciones previas, siempre había un auditor independiente que subía al escenario con los resultados sellados por una firma contable. Según dijo, este elemento era clave para asegurar la confianza y credibilidad del concurso. “Me gustaría que regrese eso, por favor”, expresó la ex reina, señalando que el proceso actual carece de ese nivel de supervisión.

La jueza también fue contundente al afirmar que, pese a emitir su voto con responsabilidad, una sola persona no puede influir en los resultados finales. Sin embargo, su principal preocupación radica en la opacidad del sistema.