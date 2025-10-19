Murió Sam Rivers, bajista y fundador de la banda Limp Bizkit, a los 48 años

California, Estados Unidos.- Sam Rivers, bajista y fundador de la banda estadounidense Limp Bizkit, murió el sábado 18 de octubre a los 48 años, según informó la misma agrupación en redes sociales. Fue a través de Instagram que se informó que Rivers falleció; sin embargo, no se revelaron detalles de la causa de su muerte. "Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero. Nuestro latido", escribió el grupo en una publicación de Instagram que se acompañó con una fotografía del bajista durante un concierto.

"Sam Rivers no era solo nuestro bajista, él era magia pura. Él puso detrás de cada canción, la calma en el caos y el alma en el sonido", indicó el post. "Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam trajo luz y ritmo que nunca podrá ser remplazada. Su talento era esfuerzo, su presencia será inolvidable y su corazón enorme", finalizó el post. El mensaje fue firmado por los otros integrantes de Limp Bizkit: Fred Durst, John Otto, Wes Borland y Dj Lethal.

¿Quién era Sam Rivers?