Revelan qué decía el certificado de defunción de Diane Keaton

El certificado de defunción de Diane Keaton detalla los días previos a su muerte y confirma la causa exacta, un desenlace que se mantuvo en reserva

  • 19 de octubre de 2025 a las 14:02
¿Qué fue lo que realmente ocurrió en los últimos días de Diane Keaton? La muerte de la icónica actriz había sido manejada con discreción, pero nuevos documentos oficiales permiten comprender con mayor claridad los hechos que rodearon su partida.

El certificado de defunción, obtenido por la revista People, precisa que Keaton murió el 11 de octubre de 2025, a los 79 años, y que su cuerpo fue incinerado el 14 de octubre.

Según el informe, la artista padeció durante varios días una neumonía bacteriana primaria, enfermedad que figura como causa inmediata de su fallecimiento.

No se registraron otras condiciones que hayan influido en su muerte.

La neumonía bacteriana primaria es una infección pulmonar de origen bacteriano que puede aparecer súbitamente o derivar de un cuadro viral previo. Se caracteriza por fiebre, tos persistente, dolor torácico y dificultad respiratoria, síntomas que pueden agravarse en personas mayores.

Fuentes cercanas señalaron que el estado de salud de Keaton se deterioró “muy repentinamente” y que ni siquiera sus amigos más cercanos comprendían la gravedad de la situación.

Aquella noche del sábado 11 de octubre, una llamada al 911 alertó sobre una “persona caída” en su residencia de Brentwood, Los Ángeles. Los bomberos acudieron al lugar poco después de las ocho de la mañana.

Su amiga, la compositora Carole Bayer Sager, contó a People que la había visto pocas semanas antes y que la notó “muy delgada”, con una pérdida de peso considerable.

La familia de la actriz emitió un comunicado en el que agradeció las muestras de cariño del público y confirmó que Keaton murió a causa de una neumonía.

En memoria de la intérprete, invitaron a realizar donaciones a bancos de alimentos o refugios de animales, recordando su compromiso con las causas sociales y su amor por los animales.

