Mundial 2026: La lista de famosos que llenan los palcos VIP de los estadios

Los Ángeles, Estados Unidos.- El deporte rey ya no compite con el sector del entretenimiento por captar el interés del público: lo ha integrado entre sus filas. Así lo está demostrando la 23.ª edición de la Copa Mundial de la FIFA, organizada de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, donde el espectáculo va mucho más allá de lo estrictamente deportivo. Estamos mitad de julio de 2026 y la expectación sobre el terreno de juego se encuentra en su punto máximo de cara a la final. Sin embargo, lejos del césped se libra otra competición igual de mediática: los palcos VIP de los estadios se han transformado en una pasarela para las celebridades.

Sello español en la meca del cine

Pocas imágenes han despertado tanto interés como el desfile de rostros conocidos que acompaña los pasos del conjunto español. El momento cumbre de este idilio entre la gran pantalla y el balón tuvo lugar el pasado 10 de julio de 2026 en el Los Angeles Stadium.

España aseguró su billete a las semifinales tras derrotar por 2-1 a Bélgica gracias a un emocionante tanto de Mikel Merino en el minuto 88. Y, desde los palcos de este escenario, Penélope Cruz y Javier Bardem se erigieron como los seguidores VIP más constantes de “la Roja”. Una pasión que ya se hizo patente el pasado 2 de julio, en el triunfo por 3-0 frente a Austria en dieciseisavos de final, con un vídeo viral de la pareja celebrando al ritmo de ‘Despechá’, arropados por la cantante Rosalía y la futbolista Alexia Putellas. Además, Bárdem ha vuelto a ser visto en el partido con el que España se clasificaba para la final. En la cita de cuartos ante Bélgica, Cruz compartió espacio VIP con el músico británico Noel Gallagher, de la banda Oasis, mientras que solo una fila por detrás se situaba Brad Pitt acompañado por su pareja, la empresaria española Inés de Ramón.

La banda sonora en los palcos VIP.

La música siempre ha sido el alma de los mundiales, pero en esta edición el ritmo no solo suena por los altavoces de los estadios, sino que convive en los palcos. Entre todas las estrellas que han acudido a esta cita, la colombiana Shakira destaca como una de las figuras más representativas.

Su conexión con el torneo viene de largo, pero este año se materializa en “Dai Dai”, el tema oficial que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy. Con esta colaboración, Shakira suma ya su cuarta Copa del Mundo consecutiva aportando su voz a la banda sonora oficial del evento. Y el público ha respondido con entusiasmo: la canción no tardó en colarse en el décimo puesto de la lista de temas globales en Spotify durante las primeras semanas de la competición. Tras encender los ánimos en la ceremonia de apertura en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, la artista se ha convertido en una espectadora asidua. De hecho, se la pudo ver en un palco del Dallas Stadium disfrutando junto a sus hijos de un momento muy especial: el primer gol de Lionel Messi en el torneo, frente a Austria.



Un desfile de celebridades

Y es que, a lo largo del torneo, los palcos han sido un desfile constante de rostros conocidos: Tom Cruise, David y Victoria Beckham, Sofía Vergara, Paris Hilton, Jamie Foxx, Halle Berry, Owen Wilson, Ryan Reynolds, Jay-Z, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Will Ferrell y Anya Taylor-Joy, son algunos entre muchos otros. La expectación que rodea al evento quedó clara desde el debut de la selección de Estados Unidos frente a Paraguay. El encuentro, disputado en el Los Angeles Stadium, registró un lleno absoluto con 70.492 espectadores en las gradas de Inglewood.