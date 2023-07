Muere nieto de Robert De Niro a los 19 años

“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al convertirme en tu madre. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que sólo ese amor te hubiera salvado”, escribió en Instagram junto a la fotografía de su hijo.