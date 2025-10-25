Muere June Lockhart, leyenda de “Lassie”, a los 100 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante más de medio siglo, su rostro fue sinónimo de calidez y elegancia en la televisión estadounidense. June Lockhart, figura emblemática de la pantalla chica, falleció, el pasado jueves, en su residencia de Santa Mónica, California, acompañada de su familia, según confirmó hoy su publicista.
Nacida en Nueva York en 1925, creció entre bastidores y partituras. Su padre fue actor y su madre, cantante, un entorno que delineó desde temprano su destino artístico.
Con apenas trece años debutó en la gran pantalla junto a sus padres en una adaptación cinematográfica de "Un cuento de Navidad" (1938).
La fama llegó con "Lassie", donde dio vida a la madre de familia en una de las producciones más longevas de la televisión, con diecisiete temporadas.
Además de su trayectoria en Hollywood, Lockhart participó activamente en actividades del cuerpo de prensa de la Casa Blanca desde la década de 1960, acompañando a varios presidentes estadounidenses en giras oficiales hasta la administración de George W. Bush.
Su talento fue reconocido con un premio Tony por For Love or Money, un logro que consolidó su lugar entre las actrices más versátiles de su tiempo.
Lockhart continuó vinculada al medio hasta 2014, demostrando una devoción inquebrantable por el arte escénico.
Su partida pone fin a un siglo de vida entregada a la actuación, a la disciplina y a la permanencia de una carrera que reflejó la esencia de la televisión clásica norteamericana.