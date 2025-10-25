Muere June Lockhart, leyenda de “Lassie”, a los 100 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante más de medio siglo, su rostro fue sinónimo de calidez y elegancia en la televisión estadounidense. June Lockhart, figura emblemática de la pantalla chica, falleció, el pasado jueves, en su residencia de Santa Mónica, California, acompañada de su familia, según confirmó hoy su publicista.

Nacida en Nueva York en 1925, creció entre bastidores y partituras. Su padre fue actor y su madre, cantante, un entorno que delineó desde temprano su destino artístico.

Con apenas trece años debutó en la gran pantalla junto a sus padres en una adaptación cinematográfica de "Un cuento de Navidad" (1938).

La fama llegó con "Lassie", donde dio vida a la madre de familia en una de las producciones más longevas de la televisión, con diecisiete temporadas.