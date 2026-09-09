Muere Carlos Mejía, expresentador y diseñador de moda de Sabá, Colón

Colón, Honduras.- Familiares, compañeros y amigos que en vida conocieron a Carlos Mejía, diseñador de moda originario de Sabá, Colón, están de luto tras informarse su fallecimiento. Su muerte se confirmó la tarde del martes -8 de septiembre-, según algunos medios de comunicación y personas vinculadas a sus proyectos. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la causa de su muerte. La noticia generó muestras de pesar entre amigos, compañeros de trabajo y organizaciones de moda y los certámenes de belleza.

Mejía fue reconocido por su trabajo en el diseño y la confección de trajes, así como por su participación en actividades y eventos de belleza. Entre sus facetas también estuvo su participación en la organización de certámenes y la preparación de candidatas para diferentes concursos realizados en el departamento en Tocoa. El diseñador destacó además por la elaboración y presentación de vestidos de gala y fantasía, trabajos con los que ganó reconocimiento entre quienes participaban y seguían este tipo de eventos en la región.

Luto

Cima Televisión recordó que Mejía también fue presentador de la revista matutina Mañana Catracha. Fue uno de los primeros colaboradores que se sumaron al proyecto desde sus inicios en 2013, cuando la plataforma funcionaba como Cima Televisión, Canal 26 de Sabá, Colón. “Se nos fue un gran talento, un gran compañero y, sobre todo, un buen amigo. Hoy despedimos con mucha tristeza a Carlos Mejía, diseñador y compañero de tantos proyectos y tantos momentos”, expresó.