Muere Beau Jessup, hija de la actriz Lisa Maxwell, a los 27 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- Beau Jessup, hija de la actriz británica Lisa Maxwell, falleció a los 27 años a comienzos de este mes. Según fuentes citadas por el medio estadounidense Page Six, su muerte fue "no sospechosa" y no hubo "criminalidad". El medio ha solicitado un pronunciamiento a la Policía de Nueva York (NYPD), sin respuesta hasta el momento. La Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York informó al New York Daily News de que la causa y la forma de la muerte permanecen sin determinar. "Estamos investigando. La causa y la forma de la muerte están pendientes de más estudios", señaló el organismo en un correo electrónico.

El fallecimiento fue comunicado el lunes 9 de noviembre por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, donde Jessup cursaba el máster en Periodismo. El centro expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros, y precisó que trabaja con la familia para ofrecer apoyo durante estos días. El miércoles, la escuela publicó, con permiso de los allegados, una entrevista realizada a la joven el mes anterior. En ella, Jessup habló de su interés por el periodismo cultural y de cómo crecer como hija de una actriz influyó en su visión de los medios. Dijo que le interesaba saber «quién puede contar las historias de la gente y qué ocurre cuando esas historias entran en el dominio público». Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Jessup estudió Antropología Social en la London School of Economics y Escritura para la Escena en la Universidad de Cambridge. Fundó además SpecialName, un sitio web que ayuda a padres chinos a elegir nombres en inglés para sus hijos. Tenía previsto graduarse en mayo de 2027 y dedicarse al periodismo y la escritura.