Muere Alma María Vaesken, la voz de "Los 3 Sudamericanos", a los 89 años

Madrid, España.- La cantante Alma María Vaesken, integrante del grupo 'Los 3 sudamericanos', falleció este sábado en Tarancón (Cuenca, España) a los 89 años, según ha confirmado la familia en un comunicado.

Nacida en Paraguay, en 1959 fundó junto a Johnny Torales y Casto Darío Martínez el grupo 'Los 3 Sudamericanos', que se instaló en España en la década de los sesenta del pasado siglo para iniciar una larga carrera musical durante la que grabaron canciones como 'Pulpa de tamarindo', 'Cartagena' o 'Cuando salí de Cuba', entre otros grandes éxitos de la época.