Muere Alma María Vaesken, la voz de "Los 3 Sudamericanos", a los 89 años

La artista paraguaya, que marcó una época en España con éxitos como "Cuando salí de Cuba", deja un legado imborrable en la historia de la música popular hispana

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 08:14
Alma María Vaesken, fundadora del grupo 'Los 3 Sudamericanos', ha muerto este sábado en España.

 Foto: EFE

Madrid, España.- La cantante Alma María Vaesken, integrante del grupo 'Los 3 sudamericanos', falleció este sábado en Tarancón (Cuenca, España) a los 89 años, según ha confirmado la familia en un comunicado.

Nacida en Paraguay, en 1959 fundó junto a Johnny Torales y Casto Darío Martínez el grupo 'Los 3 Sudamericanos', que se instaló en España en la década de los sesenta del pasado siglo para iniciar una larga carrera musical durante la que grabaron canciones como 'Pulpa de tamarindo', 'Cartagena' o 'Cuando salí de Cuba', entre otros grandes éxitos de la época.

Alma María Vaesken será velada en el Tanatorio Castell de Tarancón (Cuenca), donde residía con su marido, y la misa funeral será este domingo en la parroquia de San Víctor y Santa Corona de la misma localidad, antes de ser incinerada en la capital provincial.

"Sin duda, un día muy triste para nuestra ciudad, que tenía entre sus vecinas a una mujer que fue y sigue siendo historia de la música", ha asegurado en sus redes sociales el alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

