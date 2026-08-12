Morat destinará ingresos de conciertos en Bogotá para reconstruir colegios tras terremoto

Bogotá, Colombia.- La banda colombiana Morat anunció este martes que habilitará puntos de donación de dinero en el Movistar Arena de Bogotá y destinará parte de los ingresos de sus seis conciertos en la capital colombiana a la reconstrucción de colegios afectados por el terremoto que sacudió el lunes varias zonas del país.

Las iniciativas se pondrán en marcha durante los conciertos que la banda ofrecerá los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto, todos con las entradas agotadas, por su residencia en el Movistar Arena y del inicio de su gira 'Ya Es Mañana World Tour'.

Morat habilitará cuatro puntos de donación en el recinto y sus alrededores, donde el público podrá aportar dinero para la atención de la emergencia, unos recursos que serán canalizados a través de Unicef, aseguró el equipo de prensa de la banda en un comunicado.